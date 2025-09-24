Πάτρικ Ογκουνσότο: Στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ ο 8χρονος γιος του
Σπουδαία νέα για την οικογένεια του Πάτρικ Ογκουνσότο, με την παράδοση όσον αφορά το ποδόσφαιρο να -δείχνει πως- συνεχίζεται με επιτυχία. Ο λόγος είναι η ανακοίνωση πως ο 8 ετών γιός του, Τέμι, ανήκει πλέον στο δυναμικό του ΠΑΟΚ.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Τέμι ξεχώρισε με τις ικανότητές του και έπεισε τους ανθρώπους από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που τον πήραν στα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Τα προηγούμενα 3 χρόνια, ο γιός του Ογκουνσότο αγωνιζόταν με την Ακαδημία «Joga Bonito Sports Club» και φαίνεται πως το ταλέντο του ήταν εμφανέστατο, έτσι ώστε να του φέρει «μεταγραφή» στους Θεσσαλονικείς.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τα πλάνα ενδεκάδας του Λουτσέσκου για το ξεκίνημα της League Phase
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ακαδημίας, ο Τέμι θα προπονείται με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.