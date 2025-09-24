Ο οκτάχρονος γιός του πρώην ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στα ελληνικά γήπεδα, θα φοράει πλέον τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς αποτελεί μέλος των τμημάτων υποδομής της ομάδας.

Σπουδαία νέα για την οικογένεια του Πάτρικ Ογκουνσότο, με την παράδοση όσον αφορά το ποδόσφαιρο να -δείχνει πως- συνεχίζεται με επιτυχία. Ο λόγος είναι η ανακοίνωση πως ο 8 ετών γιός του, Τέμι, ανήκει πλέον στο δυναμικό του ΠΑΟΚ.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Τέμι ξεχώρισε με τις ικανότητές του και έπεισε τους ανθρώπους από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που τον πήραν στα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Τα προηγούμενα 3 χρόνια, ο γιός του Ογκουνσότο αγωνιζόταν με την Ακαδημία «Joga Bonito Sports Club» και φαίνεται πως το ταλέντο του ήταν εμφανέστατο, έτσι ώστε να του φέρει «μεταγραφή» στους Θεσσαλονικείς.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ακαδημίας, ο Τέμι θα προπονείται με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας!