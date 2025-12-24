Από το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων άρχισε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για το Super Cup.

Σε ρυθμούς... Super Cup κινούνται στον οργανισμό ΟΦΗ. Στις 3 Ιανουαρίου θα κορυφωθούν οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του Ομίλου με τους Κρητικούς να έχουν το στόχο να το συνδυάσουν με τίτλο, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το Super Cup είναι διοργάνωση της EΠΟ και συνεπώς τα εισιτήρια διαρκείας του ισχύουν και δεν εξασφαλίζουν στον κάτοχο την είσοδο στο γήπεδο παρά μόνο μια προτεραιότητα που είχε ισχύ μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων στις 16:00 και πλέον έχει αρχίσει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων

Οι Ομιλίτες εξασφάλισαν συνολικά 8.380 εισιτήρια με τιμές από 10 έως 30 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους είναι η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ 2025-26, με τα έσοδα να ενισχύουν τον Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους ότι άρχισε η Β’ φάση προπώλησης των εισιτηρίων του ΟΦΗ για τον τελικό Betsson Super Cup!

Εκτός από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας (2025-26), μπορούν πλέον να προμηθευτούν εισιτήριο του τελικού Betsson Super Cup όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας μας στις παρακάτω θύρες, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

Θύρες 12, 13 – 20 ευρώ

Θύρες 14, 15, 16, 17 – 10 ευρώ

*Εισιτήριο στην Θύρα 19 (30 ευρώ) θα μπορούν να αγοράσουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (2025-26) στις Θύρες 1, 2, 19 & 20. Διαφορετικά, αν το επιθυμούν, θα μπορούν σε οποιαδήποτε άλλη από τις διαθέσιμες Θύρες (12-17).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Tα εισιτήρια είναι διαθέσιμα:

Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ»

Στην ιστοσελίδα της Ticketmaster οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (κανονικό ή παιδικό) επιλέγουν τύπο εισιτηρίου «Κανονικό – Εισιτήρια Διαρκείας», συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και πριν ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτήριου πληκτρολογούν ξανά τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο «Κουπόνια».

Όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας, επιλέγουν τύπο εισιτηρίου «Κανονικό με Κάρτα Φίλου», συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και τον αριθμό της Κάρτας Φίλου για μεμονωμένους αγώνες.

Για την αγορά εισιτηρίου που αφορά σε παιδί έως 15 ετών (εφόσον δεν υπάρχει εισιτήριο διαρκείας), επιλέγεται ο τύπος εισιτηρίου «Παιδικό» και συμπληρώνεται μόνο το ονοματεπώνυμο και ο ΑΜΚΑ του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κάρτα φίλου ΟΦΗ.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ

Για την αγορά εισιτηρίου στον τελικό του Betsson Super Cup είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η «Κάρτα Φίλου ΟΦΗ» της σεζόν 2025-26, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Όσοι φίλαθλοι έχουν ήδη στην κατοχή τους Κάρτα Φίλου ΟΦΗ για την φετινή σεζόν, είτε για εισιτήρια διαρκείας είτε για μεμονωμένους αγώνες, ΔΕΝ χρειάζεται να την εκδώσουν ξανά. Επίσης, η Κάρτα Φίλου δεν απαιτείται για παιδιά έως 15 ετών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 και εξής ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

ΑΜΕΑ (σε αμαξίδιο)

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 2810 254674 ή στο 2810 314402 και στο [email protected] προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών , δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00 (εκτός 25-26/12 και 1/1) στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι απαραίτητο, εκτός από το εισιτήριό τους, να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674 ή 2810 314402, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 (εκτός 25-26/12 και 1/1) για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας».