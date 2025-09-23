Δείτε το video των Galacticos όπου ο Γιάννης Σερέτης αποκαλύπτει γιατί ξεκίνησε η ένταση μεταξύ Τζαβέλλα και Καραπαπά στο κυριακάτικο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, σε καμία περίπτωση δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας... Σίγουρα όμως είχε αρκετές συγκινήσεις και μεγάλη ένταση.

Μία ένταση που δεν περιορίστηκε εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός αυτών, με το χαρακτηριστικό επεισόδιο που είχαν ο Γιώργος Τζαβέλλας με τον Κώστα Καραπαπά λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Οι τηλεοπτικές κάμερες, έπιασαν μόνο το τέλος του, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου να μην έχει καταλάβει την αφορμή που είχε ως αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να έρθουν στα χέρια.

Έτσι ξεκινησε το επεισόδιο Τζαβέλλα-Καραπαπά

Ο Γιάννης Σερέτης, μιλώντας στην εκπομπή Galacticos στο YouTube του Gazzetta, αποκάλυψε τι συνέβη, αναφέροντας πως όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο ομάδες και οι διαιτητές της αναμέτρησης βγήκαν από τα αποδυτήρια για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του ντέρμπι.

Ο Κώστας Καραπαπάς κρατώντας το κινητό του στα χέρια, πήγε στον διαιτητή της αναμέτρησης και άρχισε να του δείχνει ένα printscreen με την φάση του Καμπελά για την οποία ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για πέναλτι.

Η Γιώργος Τζαβέλλας, ο οποίος ήταν μαζί, παρενέβη, κάτι είπε, με αποτέλεσμα η ένταση να ανέβει και οι δύο άνδρες να έρθουν στα χέρια.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, ευτυχώς που υπήρχε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και ο υπεύθυνος ασφαλείας του Ολυμπιακού και η κατάσταση δεν ξέφυγε περισσότερο, καθώς τον διευθυντή ποδοσφαίρου του «τριφυλλιού» δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν ούτε ο Αχμέτ Τουμπά, ούτε ο υπεύθυνος επικοινωνίας Σταμάτης Γαρρής.