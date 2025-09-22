Ο Τάσος Παπαπέτρου αναδείχθηκε καλύτερος διαιτητής της περσινής σεζόν στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Ο Τάσος Παπαπέτρου ήταν μαζί με τους Τάσο Σιδηρόπουλο και Βασίλη Φωτιά οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο.