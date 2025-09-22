Γιορτή ΠΣΑΠΠ: Ο Παπαπέτρου καλύτερος διαιτητής της σεζόν 2024-2025
Ο Τάσος Παπαπέτρου αναδείχθηκε καλύτερος διαιτητής της περσινής σεζόν στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
Το βραβείο του καλύτερου διαιτητή της σεζόν 2024-2025 παρέλαβε ο Τάσος Παπαπέτρου στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
Ο Τάσος Παπαπέτρου ήταν μαζί με τους Τάσο Σιδηρόπουλο και Βασίλη Φωτιά οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο.
@Photo credits: eurokinissi
