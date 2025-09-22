Κηφισιά: Με απουσίες και νέα πρόσωπα στην Καβάλα
Η Κηφισιά είναι έτοιμη για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καβάλα της Super League 2 (23/9, 15:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αποστολή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει πολλές απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα.
Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω της αποβολής του κόντρα στον Άρη, Διαμαντή Χουχούμη. Εκτός είναι ο τραυματίας Ζέρσον Σόουζα, ο Πέτκοφ, ο οποίος προφυλάσσεται λόγω των ενοχλήσεων στους προσαγωγούς και ο Βιγιαφάνιες, με μυϊκό πρόβλημα που αποκόμισε κόντρα στον Άρη, το μέγεθος του οποίου θα αποσαφηνιστεί εντός 48ωρου.
Από εκεί και πέρα οι Σιμόν - Αντόνισε δεν συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή για λόγους ξεκούρασης, ενώ το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Λαζάρ Αμανί, είναι ακόμα ανέτοιμος.
Στα «new entries» είναι ο Μαϊντάνα, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση του και μπήκε για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν σε αποστολή, όπως και ποδοσφαιριστές της Κ19 Φαϊτάκης και Πόθας.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Μποτία, Μαϊντάνα, Φαϊτάκης, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Ντίας, Ρούμπεν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τεττέη, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος
