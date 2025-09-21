Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί πώς ήρθε η πρώτη γκέλα (1-1) της Ένωσης στην Λάρισα παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Νίκολιτς έκανε πολλές και σπουδαίες φάσεις για εύκολο διπλό...

Αποτελεί γεγονός ξεκάθαρο και ειπωμένο από κάθε προπονητή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα και ομάδα στον κόσμο: ότι υπογραμμίζουν πως όταν οι ομάδες τους δημιουργούν φάσεις δεδομένα στο άμεσο μέλλον θα ρθουν και τα γκολ... Αλήθεια είναι αυτό και προφανώς ισχύει και για αυτό το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς όταν τοποθετήθηκε σε σχετική ερώτηση έχοντας την σημαντική επισήμανση πως δεν του αρέσει να μένουμε στο 1-0 ειδικά όταν δημιουργείς τις καταστάσεις και τις φάσεις για να βρεις δεύτερο γκολ. Η ΑΕΚ αυτό ακριβώς πλήρωσε στην αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΛ και στερήθηκε ένα τρίποντο το οποίο βάση εικόνας θα έπρεπε να έρθει και μάλλον εύκολα, πόσο μάλλον έστω στο γκολ, εννοώ στο 2-1 μιας και δεν γίνεται σε τέτοιο παιχνίδι με τόσες ευκαιρίες να μη βρίσκεις ένα ακόμη γκολ: και χωρίς να αναφέρομαι στα δυο που ακυρώθηκαν για χέρι του Πινέδα και του Μάνταλου.

Διότι ακόμη κι έπειτα από αυτά τα τέρματα που δεν μέτρησαν, δεν έχω καταλάβει του Πινέδα πάντως να είναι γκολ που έπρεπε να ακυρωθεί, η Ένωση έχασε πέντε μίνιμουμ σπουδαίες φάσεις για δεύτερο γκολ. Με μεγαλύτερη αυτή του Γιόβιτς έπειτα από την εξαιρετική πάσα του Μάνταλου, τη στιγμή που ακολούθησαν και προηγήθηκαν κι άλλες φάσεις από αυτή, αντίστοιχα ικανές να φέρουν το δεύτερο γκολ και το τρίποντο που άξιζε και δικαιούταν η ΑΕΚ στην Λάρισα. Ωστόσο δεν έγινε και αυτό μετράει μόνο στο τέλος της όποιας κουβέντας, αφού ήταν η πρώτη γκέλα στο πρωτάθλημα και σε αναμέτρηση που επαναλαμβάνω βάση της εικόνας δεν έπρεπε να γίνει! Εννοείται πως είναι νωρίς για να κρίνουμε αν και πόσο θα στοιχίσει στο μέλλον στην ΑΕΚ τη στιγμή που θα εξαρτηθεί και τι θα κάνουν οι ανταγωνιστές σε τούτο το γήπεδο: όπως είδα την ΑΕΛ πάντως αν δεν γίνει καλύτερη δύσκολα θα κόψει άλλους βαθμούς από τους υπόλοιπους...

Συνιστά σίγουρα ένα άδικο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, μα ποδοσφαιρικό... Διότι αυτό αναφέρει ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου: αν δεν βάζεις τα γκολ που δημιουργείς, όταν δεν αξιοποιείς τις ευκαιρίες σου, θα δεχτείς ένα γκολ σε μισές και κάτω στιγμές που θα φτιάξει ο αντίπαλος. Η ΑΕΛ είχε ως σπουδαιότερη στιγμή, τεράστια, το δοκάρι και έπειτα δεν κατάφερε να απειλήσει πέρα από μια κεφαλιά του Ουάρντα που ήταν εύκολη μπάλα για τον Στρακόσια! Έπειτα από πέντε ματς λοιπόν η Ένωση του Νίκολιτς δέχεται γκολ, στο έκτο παιχνίδι στη σειρά, αλλά αυτό αποδεικνύεται αρκετό για να της στερήσει το τρίποντο. Ίσως να έπρεπε να είχαν γίνει ενα κλικ πιο γρήγορα οι αλλαγές με Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη και Πένραις, βέβαια όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε, αν είχε γίνει το αυτονόητο και είχε βρει νωρίτερα η ομάδα δίχτυα ξανά. Άλλωστε για παράδειγμα, ο Πήλιος καλά εκανε τη δουλειά και γύρισε σωστά τρεις μπάλες στο κουτί, τη μία την έκανε γκολ ο εξαιρετικός Μάνταλος!

Αλήθεια ο Πετράν ήταν και πάλι εξαιρετικός μιας και δεν ήταν μόνο το γκολ που σημείωσε: θα είχε και ασίστ αν ο Γιόβιτς δεν πετούσε στα σκουπίδια τη σούπερ σκαφτή πάσα του Μάνταλου στο ανεπανάληπτο τετ α τετ! Ωστόσο δεν ήταν μόνο το γκολ και η συγκεκριμένη πάσα, αλλά πραγματικά συνολικά η εικόνα του και πώς ομόρφυνε το παιχνίδι της ΑΕΚ, ενώ μάζευε και τις δεύτερες μπάλες... Μόνο ο Μαρίν δεν έβγαλε πολύ καλές στιγμές στο χορτάρι όπως όφειλε και για αυτό το λόγο άλλωστε δεν είχε το ίδιο αρκετές σπουδαίες φάσεις στο πρώτο 45λεπτο συγκριτικά με το δεύτερο βέβαια μιας και στο πρώτο μισό του ματς και πάλι κυριάρχησε η Ένωση με τον Γιόβιτς, τον Κουτέσα και τον Κοϊτά να χάνουν σημαντικές φάσεις για γκολ και έπρεπε τη μία από αυτές να τις είχαν αξιοποιήσει. Δεν το έκαναν τη στιγμή που όπως είδαμε στο χορτάρι στο δεύτερο μισό του ματς χάθηκαν γκολ με το... τσουβάλι...

Δυστυχώς αναφέρομαι στη τελευταία παράγραφο για την ατμόσφαιρα και τη συνύπαρξη οπαδών των δυο ομάδων στην AEL FC Arena αν και θα έπρεπε να ήταν το βασικό θέμα συζήτησης! Εκπληκτική η εικόνα και όλη η κατάσταση στο γήπεδο, ποδοσφαιρικό σε απόλυτο βαθμό το αποτέλεσμα της παρουσίας οπαδών και των δυο ομάδων, σε μια δύσκολη έδρα ομάδας με δυναμικό κοινό και μπόλικο για να ειμαστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια στους οπαδούς της ΑΕΚ και της ΑΕΛ που έδωσαν αγώνα επί σειρά ημερών για να γίνει πραγματικότητα αυτό το γεγονός: μπράβο πολλά επίσης στον Μάριο Ηλιόπουλο και τη διοίκηση της Ένωσης που από την πλευρά της έκανε δουλειά προκειμένου να υπάρξουν 1000 φίλοι του Δικέφαλου στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα σε όλους και να είμαστε σωστοί. Το αποτέλεσμα εξαιρετικό και δίχως να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα όπως ακριβώς έπρεπε προκειμένου να αποδειχθεί ότι πρέπει να γίνει πράξη να υπάρχουν μετακινήσεις σε όλα τα γήπεδα (όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη).

*Δεν αναφέρθηκα όπως είδατε και δε στάθηκα καθόλου στη φάση του ακυρωθέν γκολ, του Πινέδα εννοώ γιατί του Μάνταλου σωστά το ακυρώνει, αλλά στο τέρμα που βρίσκει στον Πινέδα είναι απλό και ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάτι πολύ περίεργο: δεν πάει να το δει καν ο διαιτητής και είναι απαράδεκτο και κόντρα στο πνεύμα του κανονισμού και στο τι προβλέπεται να συμβαίνει: φαίνεται λοιπόν πως ο Φωτιάς, που μόνο τυχαία δεν ορίστηκε στο VAR, δεν του είπε να πάει να το δει διότι η δική του άποψη είναι πώς βρίσκει χέρι, αλλά να το ακυρώσει, ότι αυτό που του λέει ισχύει και να σφυρίξει φάουλ! Κάτι που δείχνει την πρόθεσή του ξεκάθαρα... Έπρεπε να τον στείλει στο VAR να το δει χωρίς δεύτερη κουβέντα και ο Μόσχου που είναι άπειρος έπρεπε από μόνος του να πει: «οκ πάω να το δω»! Και μόνο από αυτή την άποψη είναι πονηρό όπως έγινε...

Στο μεταξύ έπρεπε ο κ. Φωτιάς να διορθώσει τον διαιτητή ένα λεπτό πριν στο φάουλ του Παντελάκη αναβαθμίζοντας την ποινή από κίτρινη κάρτα σε κόκκινη ξεκάθαρα! Φυσικά και δεν το έκανε και δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση: φαίνεται μόνο οι βασικοί ανταγωνιστές έχουν το δικαίωμα να παίζουν με παίκτη παραπάνω...