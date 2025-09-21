Ολυμπιακός: Η αναχώρηση της αποστολής των Ερυθρόλευκων από τον Ρέντη για τη Λεωφόρο

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media του βίντεο από την αναχώρηση της αποστολής από τον Ρέντη για το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής από το προπονητικό στον Ρέντη για τη Λεωφόρο. Οι Ερυθρόλευκοι ανέβασαν και σχετικό βίντεο στο Instagram του και ενώ υπήρχε και φίλαθλος κόσμος έξω από το προπονητήριο της ομάδας για να δείξει τη στήριξή του προς το σύνολο του Μεντιλίμπαρ πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα είναι το πρώτο χρονικά της σεζόν .

 

     

