Ολυμπιακός: Η αναχώρηση της αποστολής των Ερυθρόλευκων από τον Ρέντη για τη Λεωφόρο
Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής από το προπονητικό στον Ρέντη για τη Λεωφόρο. Οι Ερυθρόλευκοι ανέβασαν και σχετικό βίντεο στο Instagram του και ενώ υπήρχε και φίλαθλος κόσμος έξω από το προπονητήριο της ομάδας για να δείξει τη στήριξή του προς το σύνολο του Μεντιλίμπαρ πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα είναι το πρώτο χρονικά της σεζόν .
🔴🙌 Η αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Λεωφόρο.#olympiacosfc #paofc pic.twitter.com/IUGDbR8PHp— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 21, 2025
Δείτε ΕπίσηςΜεντιλίμπαρ στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το αήττητο σερί του κι οι... προτιμήσεις του στις 11άδες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.