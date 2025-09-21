Ο Ολιμπίου Μορουτσάν αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Άρη με την Κηφισιά, καθώς υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική.

Ο Άρης μπορεί να τα βρήκε δύσκολα κόντρα στη μαχητική Κηφισιά στο Αγρίνιο, όμως κατάφερε στο φινάλε να πάρειτη νίκη, να κάνει το 3Χ3 επί Μανόλο Χιμένεθ και έφτασε τους εννέα βαθμούς. Το αρνητικό για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ολιμπίου Μορουτσάν.

Ο 26χρονος διεθνής Ρουμάνος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στον αγώνα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων και έγινε αναγκαστική αλλαγή, καθώς υπέστη διάστρεμμα ποδοκνημικής. Η κατάσταση του winger των Θεσσαλονικιών θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Στην προπόνηση του έγινε την Κυριακή (21/9) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο οι παίκτες χωρίστηκαν σε δυο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Ο Τάσος Δώνης συμμετείχε στο πρόγραμμα. Οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν έκαναν ατομικό, ενώ οι Κάρλες Πέρεθ, Τίνο Καντεβέρε και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Τη Δευτέρα (22/9) το πρόγραμμα περιλαμβάνει απογευματινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» και μετά την ολοκλήρωσή της θα ανακοινωθεί η αποστολή του αγώνα Κυπέλλου με το Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».