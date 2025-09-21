Ένα ακόμα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός λοιπόν το οποίο θα έχει τις ειδικές του συνθήκες ως προς τους Πειραιώτες μετά την αλλαγή προπονητή στον αντίπαλό τους αλλά ο στόχος και ο δρόμος τους θα είναι ένας. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι ένα ντέρμπι - το πρώτο της σεζόν - στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν θα έχει όλα τα αγωνιστικά του εργαλεία στη διάθεσή του (καθώς είναι εκτός οι Ροντινέι, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ) πλην όμως επειδή ακριβώς είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι εντός των ελληνικών συνόρων για τους Πειραιώτες σημασία θα έχει το τι θα κάνουν οι παρόντες και αυτοί που θα επιστρατευθούν από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ. Το 0-0 με την Πάφο δεν ήταν σίγουρα ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και συν τις άλλοις οι Ερυθρόλευκοι παρότι ξέρουν πολύ καλά τον Παναθηναϊκό θα έχουν να αντιμετωπίσουν μία νέα κατάσταση με τον Κόντη στον πάγκο καθώς αναμένεται αντίδραση από τους γηπεδούχους του ντέρμπι της Κυριακής που έχουν και πολύ πιο μεγάλη πίεση αυτό το διάστημα. Μία πίεση που θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο με την παρουσία κόσμου στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός ωστόσο πρωτίστως κοιτάζει το τι κάνει ο ίδιος και το τι πρέπει να κάνει γενικότερα. Τα δε λόγια του Ροντινέι αποτυπώνουν στο 100 τις 100 τη λογική για την αναμέτρηση της Λεωφόρου: «Κατά τη γνώμη μου όποιος φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος για να δίνει το 100%, ότι έχει, σε όλα τα παιχνίδια.

Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να παίξεις ένα ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό πρέπει να είσαι πανέτοιμος να τους αντιμετωπίσεις και να τα δώσεις όλα.

Δεν υπάρχει παίκτης που να μην ανυπομονεί για αυτό το παιχνίδι. Όποιος αγωνιστεί πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας». Τόσο απλά και ξεκάθαρα και δείχνοντας το ποιος θα είναι ο δρόμος για τον Ολυμπιακό σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτός που θα οδηγεί σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.

Οι περισσότεροι Ερυθρόλευκοι της αποστολής και ειδικά οι παλαιότεροι ξέρουν τι σημαίνει ντέρμπι

Εάν ρίξει κανείς μία ματιά στην αποστολή του Ολυμπιακού θα διαπιστώσει πως ελάχιστοι είναι οι παίκτες που δεν έχουν ζήσει ατμόσφαιρα ντέρμπι και που δεν έχουν παίξει σε τέτοια ματς. Οι περισσότεροι από την αποστολή για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός γνωρίζουν άριστα το τι σημαίνουν τέτοιοι αγώνες. Ειδικά οι παλαιότεροι και οι πιο... μπαρουτοκαπνισμένοι ξέρουν πολύ καλά τα δεδομένα ενός τέτοιου ζευγαριού. Και φυσικά οι περισσότεροι ξένοι (όπως πχ ο Ποντένσε που έχει παίξει τέτοια ματς) έχουν πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων από τέτοιους αγώνες.

Ένα ντέρμπι άλλωστε με τον Παναθηναϊκό, τον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, είναι άλλωστε αυτό που μπορεί να φτιάξει το κέφι των Πειραιωτών με ένα ανάλογο αποτέλεσμα ή να μην τους αφήσει ευχαριστημένους εάν δεν έρθει το απαιτούμενο σκορ.

Ενδεχομένως και το αποτέλεσμα με την Πάφο θα παίξει τον έξτρα ρόλο του. Αυτό το 0-0 μπορεί τελικώς να μπουστάρει έξτρα τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να τους πεισμώσει για τα καλά (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) και τους να οδηγήσει ακόμα περισσότερο στο να θέλουν να δώσουν όλα για όλα στον αγώνα της Λεωφόρου. Με μέταλλο, σοβαρότητα, πειθαρχία και προσοχή ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε μία μεγάλη... μάχη που θα χρειαστεί όλους τους διαθέσιμους παίκτες του για να τα καταφέρει.