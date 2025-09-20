Λεβαδειακός: Χωρίς Βέρμπιτς κόντρα στον ΟΦΗ
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (21/9, 18:00) εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μην έχει διαθέσιμο τον Βέρμπιτς λόγω ενός μικροπροβλήματος που τον ταλαιπωρεί. Αντίθετα ο Πλέγας είναι κανονικά στην αποστολή.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πλέγας Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.
