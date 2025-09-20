Χιμένεθ: «Πρέπει να μαζεύουμε βαθμούς»
Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE, ο Ισπανός προπονητής του Άρη υποστήριξε αρχικά ότι… «είναι πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε καλή ομάδα η οποία μας έβαλε δύσκολα. Έχει παίκτες με εμπειρία και ποιότητα. Είναι σίγουρο ότι της κόστισε η αποβολή, της έκανε δυσκολότερο το παιχνίδι. Εμείς έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι αλλά μερικές φορές κάναμε λάθη τα οποία έδωσαν στην Κηφισιά τη δυνατότητα για αντεπιθέσεις. Έτσι έγινε δύσκολο το παιχνίδι και για μας γιατί η Κηφισιά είναι καλή ομάδα στις αντεπιθέσεις με τον Τεττέη».
Εκεί αναφέρθηκε για τον βασικό στόχο και αναφέρθηκε στους βαθμούς. «Εγώ περιμένω η ομάδα μου να είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Και ακριβώς όπως έκανα και στις προηγούμενες ομάδες, θα πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Σήμερα δουλέψαμε καλά απέναντι σε μια καλή ομάδα και κερδίσαμε τους βαθμούς. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.