Το μήνυμα του Τετέ στους οπαδούς του Παναθηναϊκού μέσω του Gazzetta: «Μείνετε μαζί μας»

Ο Ματέους Τετέ μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη επί της Athens Kallithea με 1-0 και ζήτησε από τους φίλους του Παναθηναϊκού να μείνουν στο πλευρό της ομάδας τονίζοντας πως εκείνη μπορεί να γυρίσει την δύσκολη αυτή κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα κερδίζοντας με 1-0 την Athens Kallithea στην πρεμιέρα του στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στην Λεωφόρο χάρη σε γκολ που πέτυχε ο Σίριλ Ντέσερς στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός.

Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα ο Ματέους Τετέ, που επέστρεψε μετά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε στον προσαγωγό κάνοντας μάλιστα και μία υπέροχη προσπάθεια και δίνοντας έτοιμο το γκολ στον Βέλγο φορ των «πρασίνων», παραχώρησε δηλώσεις στο Gazzetta για την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται το «τριφύλλι».

Εκείνος εξήγησε πως η νίκη κόντρα στην ομάδα της Αττικής ήταν σημαντική, αφού πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Το γεγονός πως το έκανε έχοντας τόσες αλλαγές ήταν σημαντικό, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της ποιότητας που διαθέτει το ρόστερ όπως τόνισε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ.

Σίγουρα, πρόσθεσε, πως θα ήταν καλύτερο να συμβεί αυτό και με περισσότερα τέρματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και το 1-0 ήταν καλό.

«Ναι είναι σημαντικό για μας. Να έχουμε το μυαλό μας συγκεντρώμενο στο να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πήραμε μία καλή νίκη που είναι σημαντική για μας. Αλλάξαμε όντως αρκετούς παίκτες, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχει ποιότητα. Νομίζω πως πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο, αλλά και το 1-0 ήταν καλό για μας».

«Να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και να αλλάξουμε την κατάσταση»

Όμως το μυαλό των παικτών των «πρασίνων» είναι ήδη από χθες στον σημαντικό εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (21/09) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε πως όλοι γνωρίζουν πως είναι ένα ματς ιδιαίτερης σημασίας και ότι είναι έτοιμοι γι ' αυτό. Διατράνωσε δε την πίστη πως το «τριφύλλι» μπορεί να κερδίσει και να ξεκινήσει να αλλάζει την τρέχουσα κατάσταση με το αποτέλεσμα αυτό.

«Ναι βέβαια είναι σημαντικό ματς (με τον Ολυμπιακό) για μας. Το ξέρουμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Το ματς αυτό θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για μας και το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά νομίζω πως μπορούμε να κερδίσουμε και να αλλάξουμε την κατάσταση».

Τέλος, ο Τετέ δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και στον κόσμο της ομάδας, σ' αυτή την δύσκολη στιγμή. Του ζήτησε να μείνει κοντά στο κλαμπ τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντικό να συμβεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αφού εκείνοι χρειάζονται τούτη την ώρα όλη την υποστήριξη που μπορούν να τους δώσουν.

Παραδέχθηκε δε πως η κατάσταση δεν είναι καλή, όμως θεωρεί πως οι οπαδοί καταλαβαίνουν.

«Μείνετε μαζί μας. Είναι σημαντικό. Χρειάζομαστε όλη την υποστήριξη που μπορούν να μας δώσουν. Νομίζω πως οι οπαδοί καταλαβαίνουν. Σίγουρα η κατάσταση δεν είναι καλή, όμως μπορούμε να την αλλάξουμε».