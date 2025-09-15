Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στο διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια, ο οποίςο αποχώρησε την ίδια μέρα με τον Χανς Μπάκε.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του.

Με αυτή την ανακοίνωση ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί κι επίσημα παρελθόν για το τριφύλλι.

Ο 55χρονος Πορτογάλος τεχνικός δεν κατάφερε καν να ολοκληρώσει τον Σεπτέμβριο, όπως είχε συμβεί με τον προκάτοχό του, τον Ουρουγουανό Ντιέγκο Αλόνσο, που έλυσε το συμβόλαιό του στις 29/10/24, αλλά και τον Ισπανό Ντάνι Πογιάτος, ο οποίος είχε φύγει μέσα Οκτωβρίου του 2020.

Ο Βιτόρια ισοφάρισε πλέον το αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 35 ετών. Το είχε ο Σουηδός Χανς Μπάκε το 2006. Ξεκίνησε άσχημα με ήττα από τον Ιωνικό στο ΟΑΚΑ κι αποτέλεσε παρελθόν, ακριβώς στις 15/9/06, όπως και ο Βιτόρια, 19 χρόνια αργότερα.

Η πιο γρήγορη απόλυση τα τελευταία 35 χρόνια είναι αυτή του Κρίστο Μπόνεφ στις 11 Σεπτεμβρίου του 1990.

Αναλυτικά, η ανάρτηση στον λογαριασμό soccerbase: «Η απόλυση του Ρούι Βιτόρια στις 15 Σεπτεμβρίου είναι η πιο γρήγορη προπονητή του Παναθηναϊκού, μαζί με του Χανς Μπάκε, επίσης 15 Σεπτεμβρίου το 2006, τα τελευταία 35 χρόνια. Για γρηγορότερη, γυρίζουμε στο 1990, όταν ο Χρίστο Μπόνεφ είχε απολυθεί στις 11 Σεπτεμβρίου».

