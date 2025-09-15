Δείτε την πρεμιέρα των Galacticos με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου, Γιώργο Τσακίρη, Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.

Οι Galacticos της ελληνικής δημοσιογραφίας κάνουν σέντρα στο Youtube του Gazzetta στις 14:00 και για δύο ώρες θα σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από την αθλητική επικαιρότητα, με τον Παναθηναϊκό να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της απόλυσης του Ρουί Βιτόρια.

Ο Νίκος Αθανασίου μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ για τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου τεχνικού, ενώ ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανσερραϊκού και την προετοιμασία ενόψει του ματς με την Πάφο για το League Stage του Champions League.

Ο Γιώργος Τσακίρης μιλάει για το 3 στα 3 της ΑΕΚ, όπως και ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Βασίλης Βλαχόπουλος αναφέρεται στη νέα εποχή του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο.