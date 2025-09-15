Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (15/9) στο Gazzetta
Sportday: «Τι έχουν τα έρμα;» το σχόλιο για την ήττα του Παναθηναϊκού, «Η μπάντα με τα χάλκινα!» για το μετάλλιο της Εθνικής.
Livesport: «Μετάλλιο και περηφάνια!» για την Ελλάδα, «Κιτρινόμαυρη οβίδα» στο διπλό της ΑΕΚ στη Λιβαδειά.
Φως των σπορ: «Όλοι το χαρήκαμε», στο βάθρο μετά από 16 χρόνια η Ελλάδα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Υπερόπλο Ταρέμι» στον Ολυμπιακό, «Χάλκινο στο στήθος, χρυσό στην καρδιά μας» το μετάλλιο της Εθνικής.
Ώρα των σπορ: «Χρυσό με Κοϊτά» το τρίποντο της ΑΕΚ απέναντι στον Λεβαδειακό.
