Το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας στο EuroBasket 2025 ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τι έχουν τα έρμα;» το σχόλιο για την ήττα του Παναθηναϊκού, «Η μπάντα με τα χάλκινα!» για το μετάλλιο της Εθνικής.

Livesport: «Μετάλλιο και περηφάνια!» για την Ελλάδα, «Κιτρινόμαυρη οβίδα» στο διπλό της ΑΕΚ στη Λιβαδειά.

Φως των σπορ: «Όλοι το χαρήκαμε», στο βάθρο μετά από 16 χρόνια η Ελλάδα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Υπερόπλο Ταρέμι» στον Ολυμπιακό, «Χάλκινο στο στήθος, χρυσό στην καρδιά μας» το μετάλλιο της Εθνικής.

Ώρα των σπορ: «Χρυσό με Κοϊτά» το τρίποντο της ΑΕΚ απέναντι στον Λεβαδειακό.