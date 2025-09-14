Αστέρας Τρίπολη – ΑΕΛ Novibet 2-2 Τα highlights της αναμέτρησης (vid)
Παιχνίδι για γερά νεύρα στην Τρίπολη με την ΑΕΛ Novibet παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 από τον Αστέρα να φεύγει από την Αρκαδία με το 2-2. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
Μεγάλο παιχνίδι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τον Αστέρα Τρίπολης να εκμεταλλεύεται τα λάθη της ΑΕΛ Novibet και να προηγείται με 2-0 και τους Θεσσαλούς να αντιδρούν και με φοβερό Πασά που πέτυχε και τα δύο τέρματα, να ισοφαρίζουν σε 2-2. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.