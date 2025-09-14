Παιχνίδι για γερά νεύρα στην Τρίπολη με την ΑΕΛ Novibet παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 από τον Αστέρα να φεύγει από την Αρκαδία με το 2-2. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Μεγάλο παιχνίδι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τον Αστέρα Τρίπολης να εκμεταλλεύεται τα λάθη της ΑΕΛ Novibet και να προηγείται με 2-0 και τους Θεσσαλούς να αντιδρούν και με φοβερό Πασά που πέτυχε και τα δύο τέρματα, να ισοφαρίζουν σε 2-2. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.