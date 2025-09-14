Άρης: Ο Μορόν πέρασε τον Μιλόσεβιτς κι έγραψε ιστορία

Ο Μορόν πέρασε τον Μιλόσεβιτς κι έγραψε το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας του Άρη

Το γκολ που σημείωσε ο Μορόν στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο τον βοηθήσε να ξεπεράσει τον Μιλοβέβιτς και να πάρει τα πρωτεία σε μία πολύ σημαντική κατηγορία.

Ιστορία έγραψε στο Περιστέρι ο Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός επιθετικός ήταν εκείνος που πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ του Άρη στην έδρα του Ατρομήτου, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την ομάδα του και χαρίζοντάς της τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Όμως το τέρμα αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και για άλλον έναν λόγο. Ήταν το υπ' αριθμόν 39, που σημείωσε o 31χρονος φορ με την φανέλα των «κιτρίνων» στο πρωτάθλημα κι έτσι εκείνος ξεπέρασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς, που είχε 38 κι έγινε ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Άρη.

Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψιν και τους αγώνες που έπαιξαν οι δύο παίκτες, ο Λορέν Μορόν κατόρθωσε να περάσει την επίδοση του Μιλόγεβιτς, παρ' ότι έχει αγωνιστεί σε 81 παιχνίδια λιγότερα, αφού εκείνος χρειάστηκε 149 ματς για να φτάσει τα 38 γκολ ενώ ο Ισπανός φορ μόλις 68 για να φτάσει τα 39.

Άρης, Μορόν
