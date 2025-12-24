Ο Άρης βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του Μάρτιν Χόνγκλα καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τη Γρανάδα για τους όρους δανεισμού του παίκτη.

Αν δεν προκύψει απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ο Μάρτιν Χόνγκλα θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση για τη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Άρη και της Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου μέσου έχουν οδηγήσει σε κατ' αρχήν συμφωνία ως προς τους οικονομικούς όρους και πλέον απομένει η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών για την οριστικοποίηση αυτής.

Βάσει αυτής, οι «κίτρινοι» πρόκειται να αναλάβουν την καταβολή του μεγαλύτερου μέρους (οικονομικά) του συμβολαίου του παίκτη μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου κι έτσι ξεπεράστηκε το κύριο μέρος της διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Μένει βέβαια, όλ’ αυτά, να αποτυπωθούν σε μια κόλλα χαρτί. Εξάλλου, στην ίδια φάση είχαν βρεθεί και το περασμένο καλοκαίρι δίχως όμως να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Οι σκέψεις του παίκτη ουδέποτε αποτέλεσαν πρόβλημα για τον Άρη καθώς από το περασμένο καλοκαίρι, ο 27χρονος μέσος ήταν θετικός στην προοπτική μετακόμισής του στη Θεσσαλονίκη. Τότε όμως, ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα – το οποίο αφορούσε την έκδοση καρτών διαμονής της οικογένειας του παίκτη – ήταν ο κύριος λόγος της μη πραγματοποίησης της μεταγραφής. Πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί και απομένει να διευθετηθούν τα διαδικαστικά για τον δανεισμό του παίκτη.