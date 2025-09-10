Ο Άρης δεν μπήκε στη διαδικασία να διαπραγματευτεί την πώληση του Λορέν Μορόν στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Το όνομα του Λορέν Μορόν έπαιξε δυνατά για την Αλ Σαμπάμπ, αλλά ο παίκτης μένει στον Άρη.

Στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι προπονητής ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουασίλ, ο οποίος ήθελε τον συμπατριώτη του επιθετικό. Οι πληροφορίες από τον Άρη επιβεβαιώνουν, λοιπόν, το ενδιαφέρον της Αλ Σαμπάμπ για τον 31χρονο (30/12/93) Μορόν και μάλιστα έφτασε και πρόταση στα γραφεία της ΠΑΕ.

Η Αλ Σαμπάμπ έδινε (υπό προϋποθέσεις), το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ για τον έμπειρο φορ, ποσό που είναι πολύ μακριά από τις απαιτήσεις του Άρη. Οι Θεσσαλονικείς δεν μπήκαν καν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και απέρριψαν την πρόταση των Αράβων για τον Μορόν.

Επιπλέον και ο παίκτης δεν ήταν ζεστός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Αλ Σαμπάμπ. Έτσι, ο Μορόν, ο οποίος βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2023 στον Άρη κι έχει καταγράψει μέχρι τώρα 81 συμμετοχές με 41 γκολ κι 6 ασίστ, συνεχίζει στον Άρη.

Το συμβόλαιό του Μορόν με τον Άρη να θυμίσουμε ότι έχει διάρκεια έως το 2027.