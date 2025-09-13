Ντούντου: «Ο νέος προπονητής μου έδωσε αυτοπεποίθηση»

Η παρουσία του Βραζιλιάνου Ντούντου στην 11αδα του Άρη μάλλον προκάλεσε έκπληξη αλλά ο νεαρός ακραίος επιθετικός δικαίωσε τον προπονητή του για την επιλογή του με το γκολ που σημείωσε.

Ο Ντούντου… έβγαλε τον Άρη από τη δύσκολη θέση ή μάλλον έδωσε ουσία στην υπεροχή της ομάδας του με το γκολ (της ισοφάρισης) απέναντι στον Ατρόμητο. Αυτό ήταν το πρώτο του στη φετινή Stoiximan Superleague και μιλώντας στα κανάλια Novasports υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι… «είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γκολ που πέτυχα. Ο νέος προπονητής μου έδωσε αυτοπεποίθηση όπως και σε όλη την ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά για να βελτιωθούμε σαν ομάδα».

Ο Άλβαρο Τεχέρο είδε ένα θετικό κι ένα αρνητικό καθώς αναφέρθηκε και στον τρόπο που προσπάθησε η ομάδα του να διαφυλάξει το σκορ στα τελευταία λεπτά. «Η δέσμευση της ομάδας ήταν να έχει τον έλεγχο από την αρχή έως το τέλος παράλληλα της δουλειάς που κάναμε στο γήπεδο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και απέναντι σ’ έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιζε καλά. Αυτό ήταν το κλειδί. Ήταν σημαντικό ότι ισορροπήσαμε το σκορ και μετά το ότι πήραμε το προβάδισμα. Στο τέλος όμως υποφέραμε και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε», είπε.