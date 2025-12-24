Οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, Πέρεθ, Ραμίρεζ, Πόμπο, Μούσιολικ, Σόουζα και Πόκορνι, αξιολόγησαν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά.

Η Κηφισιά έκλεισε με υπέροχο τρόπο το 2025, καθώς στο τελευταίο ματς του έτους πήρε σπουδαία ισοπαλία στο ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και αύξησε κατά ένα βαθμό την απόσταση από τους διεκδικητές των Play Offs 5-8, από τη στιγμή που τόσο ο Παναιτωλικός όσο και ο Αστέρας AKTOR ηττήθηκαν.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα και σε αυτό το πλαίσιο παραμονή Χριστουγέννων ανέβασε στα Social Media video με πρωταγωνιστές τους ξένους Ρουμπέν Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα , Χόρχε Πόμπο, Μόιζες Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Μούσιολικ και Γιακούμπ Πόκορνι, οι οποίοι βαθμολόγησαν τα παραδοσιακά γλυκά των ημερών.

Τα μελομακάρονα «σάρωσαν» στις βαθμολογίες με τους Ρούμπεν Πέρεθ, Μόιζες Ραμίρεζ και Ούγκο Σόουζα να έχουν έκδηλο ενθουσιασμό, ενώ ο Πόμπο ήταν ο μοναδικός που πήγε με τους κουραμπιέδες. Από την πλευρά τους οι δίπλες δεν... ενθουσίασαν τους ξένους της Κηφισιάς.

Από την περασμένη Κυριακή οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο είναι σε εορταστική άδεια, η οποία θα διαρκέσει μια εβδομάδα και εν συνεχεία οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς θα επιστρέψουν στη βάση τους, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ματς Κυπέλλου με το Βόλο.