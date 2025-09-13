Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα κόντρα στον Πανσερραϊκό με Τζολάκη, Μουζακίτη και Έσε
Γνωστοποιήθηκαν οι επιλογές του κόουτς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Στο αρχικό σχήμα του Μεντιλίμπαρ είναι ο Τζολάκης αλλά και οι Έσε και Μουζακίτης. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Εσε, Μουζακίτη και Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Καμπελά και φορ ο Ελ Καμπί.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
