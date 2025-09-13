Γνωστοποιήθηκαν οι επιλογές του κόουτς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Στο αρχικό σχήμα του Μεντιλίμπαρ είναι ο Τζολάκης αλλά και οι Έσε και Μουζακίτης. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Εσε, Μουζακίτη και Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Καμπελά και φορ ο Ελ Καμπί.

