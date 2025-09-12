Ο Μανόλο Χιμένεθ συμπεριέλαβε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα (13/9, 20:00) με τον Ατρόμητο και μέσα σε αυτούς είναι ο Πιόνε Σίστο ο οποίος επανέρχεται στο τεχνικό πλάνο αλλά και οι Διούδης, Γαλανόπουλος.

Οι «κίτρινοι» είχαν βρεθεί σε διαπραγματεύσεις με τον Δανό επιθετικό για τη λύση του συμβολαίου του και από τη στιγμή που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, ο Πιόνε Σίστο επέστρεψε στο πλάνο της ομάδας. Μάλιστα, ο έμπειρος ακραίος επιθετικός θα έχει τις ευκαιρίες του στο πλαίσιο των αποφάσεων του Μανόλο Χιμένεθ βάσει των οποίων… όλα ξεκινούν από μηδενική βάση και όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους εφόσον αποδείξουν – μέσω της συμπεριφοράς τους στην καθημερινότητα του club – ότι τις αξίζουν. Κι έτσι ο Δανός είναι εντός των «24» που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Λόβρο Μάικιτς ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού αλλά και ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει έναν τραυματισμό στο πόδι έπειτα από τη συμμετοχή του στα παιχνίδια της Φινλανδίας. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Αθαναδιάδης, Διούδης, Τεχέρο, Μεντίλ, Φαντιγκά, Πέδρο Άλβαρο, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Νινγκ, Ντιαντί, Μιζεουεϊ, Ντούντου, Σίστο, Μορόν, Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.