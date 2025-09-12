ΑΕΚ: Διατέθηκε και επιπλέον θύρα για τους οπαδούς της στην Λιβαδειά
Μεγάλη είναι η θέληση του κόσμου της ΑΕΚ για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό την προσεχή Κυριακή (14/09-20:00). Οι Βοιωτοί διέθεσαν αρχικά δύο θύρες στην «Ένωση» για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου της, όμως αυτές δεν στάθηκαν αρκετές.
Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που ζητήθηκε να διατεθεί και τρίτη θύρα στους «κιτρινόμαυρους», κάτι που έγινε δεκτό από την διοίκηση της ομάδας της Βοιωτίας. Έτσι με σημερινή του ενημέρωση ο Λεβαδειακός έκανε γνωστό πως και η θύρα 6 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» θα δοθεί στην ΑΕΚ.
Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού
«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει ότι διατέθηκε και η θύρα 6 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, ενόψει του κυριακάτικου (14/9, 20:00) αγώνα με την ΑΕΚ».
