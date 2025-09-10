Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον Τσούρα!

Παίκτης του Παναιτωλικού και τυπικά είναι πλέον ο Τζέισον Τσούρα, με τους Αγρινιώτες να ανακοινώνουν τη συμφωνία με τον Βολιβιανό διεθνή!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναιτωλικού, για την 3ετή συμφωνία με τον Τσούρα αναφέρει:

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από την ομάδα The Strongest της Βολιβίας του ποδοσφαιριστή Τζέισον Τσούρα (Jeyson Chura), ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό.

Γεννήθηκε στις 02.03.2002 και από την Tahuichi στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα, εντάχθηκε στην Strongest U20. Την τελευταία πενταετία αγωνίζεται στην επαγγελματική ομάδα καταγράφοντας 146 συμμετοχές, ενώ φόρεσε 10 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Βολιβίας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 20.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας»!