Ρομπερτόνε: Αρνήθηκε προτάσεις από Άρη και ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα
Το όνομα του Λούκας Ρομπερτόνε είχε συνδεθεί στο μεταγραφικό «παράθυρο» με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ ο ίδιος απέρριψε προτάσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ.
O Αργεντινός φαίνεται πως δεν δελεάστηκε με κάποια πρόταση από την Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι στην Αλμερία δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του, Ρούμπι. Ο ίδιος πριν πει το όχι στις δύο ελληνικές προτάσεις, είχε ακόμη μια από την Βελέζ Σάρσφιλντ, η οποία ωστόσο δε μπόρεσε να καλύψει τις απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας, που ζητούσε 5 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του.
Ο Ρομπερτόνε αφού δεν πήρε μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, είναι πολύ πιθανό να το κάνει τον Ιανουάριο.
Δείτε ΕπίσηςΆρης, Μορόν: «Όχι» στην πρόταση της Αλ Σαμπάμπ
DEPORTES | ⚽️UDA | 💰Mercado @U_D_Almeria— Diario de Almería (@DiarioDAlmeria) September 11, 2025
🇦🇷Robertone decidió atrincherarse pese a contar con ofertas de Vélez, PAOK y Aris
📤El mediocentro argentino el candidato número uno para salir en la ventana de fichajes de enerohttps://t.co/kx5hiVM806
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.