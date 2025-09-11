Ο Λούκας Ρομπερτόνε σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απέρριψε φέτος το καλοκαίρι προτάσεις που είχε από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, Άρη και ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Λούκας Ρομπερτόνε είχε συνδεθεί στο μεταγραφικό «παράθυρο» με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ ο ίδιος απέρριψε προτάσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ.

O Αργεντινός φαίνεται πως δεν δελεάστηκε με κάποια πρόταση από την Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι στην Αλμερία δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του, Ρούμπι. Ο ίδιος πριν πει το όχι στις δύο ελληνικές προτάσεις, είχε ακόμη μια από την Βελέζ Σάρσφιλντ, η οποία ωστόσο δε μπόρεσε να καλύψει τις απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας, που ζητούσε 5 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του.

Ο Ρομπερτόνε αφού δεν πήρε μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, είναι πολύ πιθανό να το κάνει τον Ιανουάριο.