Ο Ντιόγκο Νασιμέντο ψηφίστηκε κορυφαίος νέος παίκτης της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας.

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο ξεχώρισε, αναδεικνυόμενος κορυφαίος νέος παίκτης της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας για τη σεζόν 2024/25. Ο 22χρονος μέσος, άλλοτε παίκτης της Βιζέλα και διεθνής με την Κ-21 της Πορτογαλίας, εντυπωσίασε τόσο στη Liga Portugal 2 όσο και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21 στη Σλοβακία.

Η εξαιρετική του παρουσία έπεισε τον Ολυμπιακό να τον κάνει κάτοικο Παιραιά και να ξοδέψει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, με τον Μεντιλίμπαρ να τον βάζει απευθείας στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των παιχνιδιών της League Phase του Champions League