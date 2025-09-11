Νασιμέντο: Ψηφίστηκε καλύτερος νέος παίκτης της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας
Ο Ντιόγκο Νασιμέντο ξεχώρισε, αναδεικνυόμενος κορυφαίος νέος παίκτης της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας για τη σεζόν 2024/25. Ο 22χρονος μέσος, άλλοτε παίκτης της Βιζέλα και διεθνής με την Κ-21 της Πορτογαλίας, εντυπωσίασε τόσο στη Liga Portugal 2 όσο και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21 στη Σλοβακία.
Η εξαιρετική του παρουσία έπεισε τον Ολυμπιακό να τον κάνει κάτοικο Παιραιά και να ξοδέψει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, με τον Μεντιλίμπαρ να τον βάζει απευθείας στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των παιχνιδιών της League Phase του Champions League
