Ολυμπιακός: Όλα τα προσέχει και σε όλα δίνει σημασία ο Μεντιλίμπαρ…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για τον Μεντιλίμπαρ με αφορμή δύο παραδείγματα.

Ο Μεντιλίμπαρ δίνει σημασία στα πάντα. Προέχει το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει κι άλλα πράγματα.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με τον Μπρούνο.

Ο Νιγηριανός στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού, με την Ίντερ, κάποια στιγμή «τρελάθηκε» με κάτι που του είπε ένας Ιταλός παίκτης, πήγε να του την «πέσει» κι έγινε χαμός. Παίκτες ένθεν κι ένθεν μπήκαν στη μέση, ακόμη κι ο Μεντιλίμπαρ πήγε στην εστία της φωτιάς για να ηρεμήσει τα πράγματα και το όλο σκηνικό κατέληξε με μία κίτρινη σε κάθε παίκτη και σε όλο το β΄ ημίχρονο αποδοκιμασίες από την εξέδρα στον Ονιεμαέτσι, που έχασε την ηρεμία του και ήταν άλλος παίκτης στη συνέχεια, με κατώτερη σαφώς απόδοση.

Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι ο Μπρούνο ήταν ο παίκτης που «τσίμπησε» όταν ο «γνωστός» για τη συμπεριφορά του Λαμέλα πήγε με το σφύριγμα της λήξης του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ και τον προκάλεσε. Έτσι ξεκίνησε ο όλος χαμός, που είχε ως αποτέλεσμα από δύο-τρεις αποβολές σε κάθε ομάδα και με τους «ερυθρόλευκους» να μην προλαβαίνουν καλά καλά να πανηγυρίσουν την κατάκτηση και μαθηματικά του πρωταθλήματος με τη νίκη τους εκείνη την βραδιά.

Προσέξτε, δεν λέω ότι ο Μπρούνο είχε την ευθύνη για τα δύο περιστατικά, που δεν ήταν ευχάριστα. Είχε, όμως, εμπλοκή. Και ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε ο ίδιος μία άλλη, πιο ψύχραιμη, αντίδραση.

Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Με τον Καμπελά.

Στο πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ένα φιλικό στην Ολλανδία, αποβλήθηκε στο τελευταίο λεπτό γιατί κτύπησε (η, επιχείρησε να κτυπήσει) έναν αντίπαλο του με κλοτσιά. Η απευθείας κόκκινη κάρτα ήταν μία σκληρή, ίσως κι άδικη απόφαση. Αλλά το δικαίωμα το έδωσε ο Γάλλος, που είναι κι έμπειρος παίκτης. Με τον προπονητή να ήταν θυμωμένος στο τέλος του ματς, γιατί πριν το φιλικό είχε ζητήσει από τους παίκτες του να προσέξουν μην γίνει καμία στραβή και πάρουν κόκκινες κάρτες στην προετοιμασία. Και κάπως έτσι η ομάδα τον στερήθηκε στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Αστέρα.

Προσέξτε τώρα, σε ένα άλλο φιλικό, στη συνέχεια της προετοιμασίας, ο Καμπελά πάλι κάνει μία επιπόλαιη κίνηση και παίρνει από το πουθενά κίτρινη κάρτα. Την στιγμή κατά την οποία μετά το φιλικό στο οποίο αποβλήθηκε, ο Μεντιλίμπαρ του είχε κάνει έντονες παρατηρήσεις.

Όταν «ηρεμήσουν» και οι δύο αυτοί παίκτες, όλα θα είναι καλύτερα γι΄ αυτούς. Και θα παίξουν και περισσότερο, νομίζω…

Άσχετο: Από πλευράς αθλητικών χαρακτηριστικών, αυτός ο Σίλκοτ Ντιούμπερι που έφερε ο Ολυμπιακός από την Αγγλία, είναι σούπερ. Τόσο σούπερ, που «λίγο μπάλα να ξέρει», όπως λέμε ποδοσφαιρικά, θα βοηθήσει πολύ τη Β ομάδα και μπορεί να παίξει και στην πρώτη ομάδα!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ίσως έχει έρθει η στιγμή να κάνει το ντεμπούτο του στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε επίσημο πια παιχνίδι ο Στρεφέτσα, μεθαύριο εναντίον του Πανσερραϊκού.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν δραστήριος όταν μπήκε αλλαγή στο Βόλο και μπορεί να μην εντυπωσίασε, όμως από τη δική του έξυπνη χαμηλή σέντρα ήρθε η λύτρωση και το τρίποντο, με το τακουνάκι του Τσικίνιο-που παρεμπιπτόντως μάλλον ενέπνευσε και τον Ντζούρισιτς να σκοράρει την επόμενη ημέρα κι αυτός με τακουνάκι για τον Παναθηναϊκό στην ισοπαλία του με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο.

Να έχουμε δε υπόψιν μας ότι την έχει αυτού του είδους τη σέντρα ο Στρεφέτσα. Την χαμηλή σέντρα από τα πλάγια, που πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην άμυνα από την κλασική ψηλή σέντρα. Όπως την έχει κι ο Κοστίνια από δεξιά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι