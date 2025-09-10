Ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος είχε χάσει το τελευταίο ματς της Εθνικής Σουηδίας καθώς δεν ήταν στο απόλυτο της ετοιμότητας, πήρε μέρος στην προπόνηση της Τετάρτης στα Σπάτα.

Οι διεθνείς της ΑΕΚ βρίσκονται σε φάση επιστροφής για την επανέναρξη των υποχρεώσεών μετά τη διακοπή με τον Μάρκο Νίκολιτς από αύριο Πέμπτη (11/9) να ξεκινάει την ουσιαστική προετοιμασία για το ματς της Κυριακής (14/9) με τον Λεβαδειακό, όπου η Ένωση θα έχει τη δυναμική στήριξη των οπαδών της.

Ο Σέρβος κόουτς πριν τη διακοπή δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Γκατσίνοβιτς και Περέιρα, ενώ κατά τη διάρκεια των αγώνων για τις Εθνικές ομάδες η ενημέρωση από πλευράς Σουηδίας για τον Ελίασον ανέφερε πως ο εξτρέμ της ΑΕΚ έμεινε εκτός από την τελευταία αναμέτρηση με το Κόσοβο καθώς δεν ήταν 100% έτοιμος.

Ο Ελίασον πάντως, όπως φαίνεται και από τα βίντεο της προπόνησης που ανέβασε η ΑΕΚ στα social media, συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση των κιτρινόμαυρων την Τετάρτη παίρνοντας μέρος και στις ασκήσεις με μπάλα. Κάτι που δείχνει ότι δεν φαίνεται να είχε κάτι σημαντικό.

Ο Νίκολιτς από την Πέμπτη λοιπόν θα αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για τον αγώνα στη Λιβαδειά με τον οποίο ξεκινάει ένα πρόγραμμα με αρκετές εκτός έδρας δοκιμασίες μέχρι και την επόμενη διακοπή.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό μένει να φανεί κι αν ο Μουκουντί θα έχει αποδεσμευτεί από τις κλήσεις της Εθνικής Καμερούν για να είναι διαθέσιμος καθώς ο στόπερ της ΑΕΚ δεν ενσωματώθηκε τελικά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.