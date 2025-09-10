Η ΑΕΚ θα έχει δυναμική υποστήριξη των οπαδών της στο εκτός έδρας ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό. Άνοιξαν οι θύρες 4 και 5 για τους κιτρινόμαυρους.

Αρκετό κόσμο θα έχει στο πλευρό της η ΑΕΚ για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Η Λιβαδιά αναμένεται να... κιτρινίσει από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι ήδη μπορούν να προμηθεύονται το εισιτήριό τους.

Ήδη έχουν ανοίξει δύο θύρες για τους φιλάθλους της ΑΕΚ και συγκεκριμένα οι θύρες 4 και 5, με την Ένωση να αναμένει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς της στο ματς με το οποίο αρχίζει τις εγχώριες υποχρεώσεις της μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League 2025-2026 απέναντι στον Λεβαδειακό, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (20:00), στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr. Για τη Θύρα 4 πατήστε ΕΔΩ και για τη Θύρα 5 πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή, ενώ χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».