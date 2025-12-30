Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής θα κάνει έναν κύκλο επαφών με τους διαιτητές και με τις ομάδες για να δει εάν θα επανέλθουν ή όχι τα video reports από την ΚΕΔ / ΕΠΟ.

Άναψαν για τα καλά τα αίματα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου . Όλοι είχαν να πουν από κάτι ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό που είχε κάνει έγγραφο αίτημα για να συζητηθεί στην ΕΕΠ το γιατί και από ποιόν καταργήθηκαν τα εβδομαδιαία video reports.

Ο Στεφάν Λανουά από την πλευρά του άφησε ένα παραθυράκι σε μία λογική ότι θα το ξαναδεί το θέμα ειδικά δε από τη στιγμή που όλες οι μεγάλες ομάδες ζήτησαν να συνεχιστούν οι αναλύσεις. Στο προσεχές διάστημα θα κάνει δύο χωριστούς κύκλους επαφών, έναν με τους διαιτητές και έναν με τις ομάδες για να καταλήξει στην επόμενη απόφασή του και εάν τελικώς υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν τα video reports. Η διοίκηση της ΕΠΟ έδειξε να τον στηρίζει απόλυτα στην ΕΕΠ ωστόσο όσο οι φωνές προς το πρόσωπο του Γάλλου αρχιδιαιτητή θα πληθαίνουν τόσο πιο δύσκολα θα γίνονται τα πράγματα.