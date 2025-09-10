Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, Ίλια Βούκοτιτς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους Κρητικούς την Τετάρτη.

Παίκτης του ΟΦΗ είναι και επίσημα ο Ίλια Βούκοτιτς με τον διεθνή Μαυροβούνιο χαφ να ανακοινώνεται από τους Κρητικούς υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Ο Βούκοτιτς έπιασε δουλειά στο ΒΑΚ καθώς την Τετάρτη το απόγευμα συμμετείχε στο πρόγραμμα πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ταχυδύναμης, κατοχής μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Από την προπόνηση απουσίασαν οι διεθνείς Γιάννης Αποστολάκης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης 11/9, με τους παίκτες του ΟΦΗ να προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.