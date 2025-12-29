Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ανέβασε story στο Ιnstagram για τη συνέντευξη του Νίκου Μαχλά στο Gazzetta.

Ο Νίκος Μαχλάς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο Gazzetta για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ και μεταξύ άλλων μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την παρουσία και την προσφορά του Μιχάλη Μπούση στον Όμιλο.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ ανέβασε story στο Ιnstagram για τη συνέντευξη του εμβληματικού επιθετικού και άλλοτε προέδρου των Κρητικών και έστειλε το μήνυμα του προς τον Μαχλά, καθώς έγραψε: «Πολλή αγάπη και σεβασμό για τον φίλο μου».

Η αναφορά του Νίκου Μαχλά στον Μιχάλη Μπούση

«Η ομάδα έπεσε στη Γ' Κατηγορία και καθάρισε από τα χρέη. Οι μετοχές μεταβιβάστηκαν και ο κύριος Μπούσης ήρθε χωρίς βάρη. Καμία σχέση με τη δική μας περίπτωση.

Έχω μεγάλη συμπάθεια για τον κύριο Μπούση. Είναι ανιδιοτελής, τίμιος, ωραίος τύπος δεν έχει ανάγκη να συμμαχήσει κανέναν. Βάζει τα χρήματά του, ξοδεύει ενέργεια. Θα ήθελα η ομάδα να έχει περισσότερη σταθερότητα και κάποιες επιτυχίες. Αυτό θα ήταν το τέλειο. Τον εκτιμώ απεριόριστα και η προσφορά του είναι πραγματικά πολύ μεγάλη.

Δεν θέλω να δω ποτέ τον ΟΦΗ να ταλαιπωρηθεί, όπως ταλαιπωρήθηκα εγώ ως μέλος της διοίκησης. Να μην ξαναπεράσουμε τα ίδια πράγματα. Σημασία έχει πως έχουμε μια διοικητική ηρεμία με αυτόν τον άνθρωπο.

Απλά ελπίζω να έχουμε και επιτυχίες που να τον κάνουν και αυτό χαρούμενο και να του δώσουμε μια χαρά. Κάνει μεγάλη προσπάθεια να φτιάξει τα γήπεδα και το αθλητικό κέντρο. Είναι μόνος του σε αυτήν την προσπάθεια και είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρει.

Τον έχω στην καρδιά μου και είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Είναι άνθρωπος που πραγματικά θέλει το καλό της ομάδας. Και να κάνει λάθη δεν τα κάνει σκοπίμως».