Άρης και Πιόνε Σίστο βρήκαν φόρμουλα διαζυγίου με καθυστέρηση… ενός χρόνου και ο Δανός επιθετικός αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τους «κίτρινους».

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Πιόνε Σίστο η οποία επιχειρήθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Γενάρη και τελικώς «επικυρώθηκε» με καθυστέρηση ενός έτους! «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Pione Sisto και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Όπως έχει γράψει το Gazzetta, ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ NOVIBET.

Ο Δανός επιθετικός αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» το καλοκαίρι του 2024 αλλά η παρουσία του στην ομάδα ήταν τουλάχιστον απογοητευτική καθώς μέτρησε 32 παιχνίδια δίχως γκολ και μία ασίστ. Γι’ αυτόν τον λόγο οι «κίτρινοι» επιδίωξαν τη λύση του συμβολαίου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αλλά οι επαφές «κολλούσαν» τις απαιτήσεις του παίκτη. Τελικώς βρέθηκε η χρυσή τομή και ο Πιόνε Σίστο αποτελεί παρελθόν.