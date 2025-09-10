Stoiximan Superleague: Ζαμπαλάς στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, Κατοίκος στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς που έκανε η ΚΕΔ για τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με κείνους να μην περιέχουν ξένο ρέφερι, αφού δεν υπήρχε κάποιο ντέρμπι στο πρόγραμμα.
Ο Σπύρος Ζαμπαλάς ορίστηκε στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, ο Κωνσταντίκος Κατοίκος στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός, ο Τάσος Παπαπέτρου στο εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ με την Λιβαδειά, ο Άγγελος Ευαγγέλου στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και ο Βασίλης Φωτιάς στο ματς του Άρη με τον Ατρόμητο.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών
13/09
18:00 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, Διαιτητής: Ζαμπαλάς, Βοηθοί: Νικολακάκης και Κόλλιας, Τέταρτος: Γιαννούκας, VAR: Βεργέτης και Παπαδόπουλος
20:00 Ατρόμητος - Άρη, Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης και Κουκούλας
20:00 Παναιτωλικός - Βόλος, Διαιτητής: Τζήλος , Βοηθοί: Κομισοπούλου και Βαλιώτης, Τέταρτος: Μπούτσικος, VAR: Τσιμεντερίδης και Πουλικίδης
14/09
18:00 Αστέρας Aktor - ΑΕΛ, Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Δέλλιος και Κωνσταντίνου, Τέταρτος: Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος και Μόσχου
18:00 Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης και Παγουρτζής, Τέταρτος: Ματσούκας, VAR: Φωτιάς και Αντωνίου
20:00 Λεβαδειακός - ΑΕΚ, Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Απτόσογλου, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης και Ανδριανός
21:30 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ και Οικονόμου, Τέταρτος: Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης και Γιουματζίδης
