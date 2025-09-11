Αστέρας Aktor, μεταγραφές: Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Αρκάδες ο Κολοσκόπης
Ο 17χρόνος αμυντικός Νεκτάριος Κολοσκόπης, προϊόν των ακαδημιών του Αστέρα Aktor υπέγραψε τη Τετάρτη (10/09) το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αρκαδικό σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor:
Ακόμη ένα παιδί των Ακαδημιών του ASTERAS AKTOR υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας και ξεκινάει μία διαδρομή γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες.
Ο Νεκτάριος Αθανάσιος Κολοσκόπης, γεννημένος στις 6 Αυγούστου 2008 με καταγωγή από τον Πύργο, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας.
Βρίσκεται στον ASTERAS AKTOR από το 2022 και έχει αγωνιστεί σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League με τη φανέλα της Κ15, της Κ17 και της Κ19.
Νεκτάριε, συγχαρητήρια για το ξεκίνημα της επαγγελματικής σου διαδρομής, ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.
