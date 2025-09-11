Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης υπέγραψε ο νεαρός αμυντικός Νεκτάριος Κολοσκόπης

Ο 17χρόνος αμυντικός Νεκτάριος Κολοσκόπης, προϊόν των ακαδημιών του Αστέρα Aktor υπέγραψε τη Τετάρτη (10/09) το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αρκαδικό σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor:

Ακόμη ένα παιδί των Ακαδημιών του ASTERAS AKTOR υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας και ξεκινάει μία διαδρομή γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες.