Ατρόμητος: Ασίστ σε νικητήριο γκολ ο Γιουμπιτάνα με το Σουρινάμ
Ασίστ σε νικητήριο γκολ του Σουρινάμ επί του Ελ Σαλβαδόρ για την διοργάνωση του CONCACAF, έδωσε ο Γιουμπιτάνα του Ατρόμητου.
O επιθετικός του Ατρόμητου, Ντένζελ Γιουμπιτάνα ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Σουρινάμ στην αναμέτρηση με το Ελ Σαλβαδόρ, καθώς έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ της ομάδας του.
Στο 81' και με το σκορ 1-1 ανάμεσα, ο Γιουμπιτάνα πασάρει στον Ντοράσο Κλας σε μια συνεργασία που χάρισε την νίκη στην ομάδα του, για την διοργάνωση του CONCACAF.
Δείτε την ασίστ:
@Photo credits: INTIME
