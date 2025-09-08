Ο Γιακούμπ Μπράμπετς, ο οποίος αποχώρησε από τον Άρη υπέγραψε για δύο χρόνια στη Ρίο Άβε.

Ο Γιακούμπ Μπράμπετς έμεινε ελεύθερος από τον Άρη και πλέον είναι κι επίσημα παίκτης της Ρίο Άβε.

Ο 33χρονος (6/8/92) Τσέχος στόπερ, έπειτα από τέσσερα χρόνια στους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης, όπου κατέγραψε 142 συμμετοχές, 6 γκολ και 1 ασίστ, έμεινε ελεύθερος, αφού δεν ήταν στις πρώτες επιλογές για την τρέχουσα σεζόν και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία.

Ο Μπράμπετς ήταν γνωστό ότι είχε συμφωνήσει με τη Ρίο Άβε, στην οποία έχει μετοχές ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπέγραψε τελικά για δύο χρόνια, ανακοινώθηκε και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

Στην ανακοίνωση της Ρίο Άβε αναφέρεται: «Ο Τσέχος διεθνής είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη της Ρίο Άβε για το κέντρο της άμυνας!

Η Ρίο Άβε Ποδοσφαιρικός Σύλλογος – Futebol, SAD ήρθε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Γιάκουμπ Μπράμπετς για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας δύο ετών.

Ο Μπράμπετς είναι ένας κεντρικός αμυντικός με μεγάλη διεθνή εμπειρία, έχοντας 41 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Τσεχίας (πρώην Τσεχική Δημοκρατία). Στα 33 του χρόνια, έχει αγωνιστεί στη Γκενκ (Βέλγιο), Ρίζεσπορ (Τουρκία), Άρης Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), καθώς και στις Ζίζκοφ, Μπρνο, Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν στην πατρίδα του.

Στο παλμαρέ του περιλαμβάνονται δύο πρωταθλήματα Τσεχίας και ένα κύπελλο, ενώ έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως το Euro 2020, το Nations League, το Champions League, το Europa League και το Conference League.

Με σχεδόν 500 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα, ο Μπράμπετς προσθέτει εμπειρία στην αμυντική γραμμή της Ρίο Άβε και αυξάνει τις επιλογές στη διάθεση του προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με τον οποίο προπονήθηκε ήδη το πρωί της Δευτέρας.

Καλώς ήρθες, Γιάκουμπ Μπράμπετς!».