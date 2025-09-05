Μπόλονι: «Ο Ιωαννίδης θα είναι ο γκολτζής της Σπόρτινγκ»

Ο Λάζλο Μπόλονι μίλησε στην «Abola» για την πολύ καλή εξέλιξη που θα έχει ο Φώτης Ιωαννίδης στην Πορτογαλία με την Σπόρτινγκ.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Λάζλο Μπόλονι ήταν ο πρώτος που έδωσε ευκαιρίες στον Φώτη Ιωαννίδη, όταν ήρθε στο «τριφύλλι» και γι' αυτό η «Abola» τον πλησίασε για να της μιλήσει για τον Έλληνα φορ τονίζοντας πως εκείνος ήταν που πρωτοανέδειξε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε πως ο 25χρονος επιθετικός έχει τεράστια διάθεση για δουλειά ενώ διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σ' ένα μεγάλο φορ. Τόνισε πως εκείνος πιστεύει πως ο Ιωαννίδης μπορεί να εξελιχθεί σε γκολτζή για την Σπόρτινγκ Λισαβώνας και ότι ταιριάζει απόλυτα στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο λόγω του συνδυασμού σωματικής δύναμης και τεχνικής που διαθέτει.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως είναι διαφορετικός παίκτης από τον Γιόκερες ενώ επεσήμανε πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, που δεν δημιουργεί προβλήματα στα αποδυτήρια και του αρέσει να ακούει για να μαθαίνει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην «A Bola»

«Ναι, τον ξέρω καλά. Είναι ένας πολύ δυνατός επιθετικός, πανίσχυρος. Έχει τεράστια διάθεση για δουλειά και τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε φορ μεγάλης ποιότητας και χρησιμότητας για τη Σπόρτινγκ. Του αρέσει να συμμετέχει στο παιχνίδι, αλλά είναι εξίσου δυνατός και στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα, δυνατός στο πρώτο στάδιο της πίεσης, αριστεροπόδαρος με την ποιότητα να πετύχει στη Σπόρτινγκ. Ήταν μια εύστοχη επιλογή.

Είναι γκολτζής; Όταν ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του ήταν ακόμη νέος. Έβαλε γκολ, τώρα αν θα είναι ο γκολτζής της Σπόρτινγκ εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Εγώ πιστεύω πως ναι, αλλά δεν ξέρω, ούτε μπορώ να προβλέψω πόσα θα σκοράρει. Ότι έχει την ποιότητα να τα βάζει, όμως, γι’ αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Είναι πολύ δυνατός σωματικά και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Επιπλέον, υπάρχει και η τεχνική πλευρά, στην οποία πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ταιριάζει απόλυτα με το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα το επίπεδο τεχνικής δεν είναι ίδιο με της Σπόρτινγκ, της Μπενφίκα, της Πόρτο. Και σε αυτό θα βελτιωθεί».

Για την σύγκριση με τον Γιόκερες: «Είναι διαφορετικός παίκτης αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτός επιλέχθηκε για να παίξει στη Σπόρτινγκ! Είναι πολύ πειθαρχημένος, δεν κάνει φασαρία στα αποδυτήρια, του αρέσει να ακούει και να μαθαίνει».