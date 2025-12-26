Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Φώτης Ιωαννίδης για τον Βαγγέλη Παυλίδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πορτογαλικό CNN.

Εδώ και λίγους μήνες, ο Φώτης Ιωαννίδης άλλαξε σελίδα στην καριέρα του μετακομίζοντας στη Λισαβόνα για λογαριασμό της Σπόρτινγκ. Ο Έλληνας φορ κάνει αισθητή την παρουσία του στα Λιοντάρια μετρώντας έξι γκολ και τρεις ασίστ στις πρώτες του 18 εμφανίσεις.

Μαζί του στην Σπόρτινγκ έχει φυσικά τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Γιώργο Βαγιαννίδη, ενώ κύριος αντίπαλός του -και της ομάδας του- είναι η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Οι Αετοί, με μπροστάρη τον Παυλίδη που πρόσφατα έφτασε τα 43 γκολ μέσα στο 2025 με την φανέλα της Μπενφίκα, κυνηγούν την Πόρτο και την Σπόρτινγκ στην κούρσα για... τρεις του φετινού πρωταθλήματος στην Πορτογαλία.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο πορτογαλικό CNN, ο Ιωαννίδης αναφέρθηκε στον Παυλίδη, μίλησε για το ενδεχόμενο κατάκτησης του πρωταθλήματος από την Σπόρτινγκ και τον ανταγωνισμό του με τον Λουίς Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης.

«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν. Τον τίτλο διεκδικούν τρεις σπουδαίες ομάδες, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το να κάνουμε three-peat... Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό αυτό!

Με τον Σουάρες είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας δίπλα του κι αυτός παίζοντας δίπλα μου. Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνισμός, να παλεύεις για κάθε θέση. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».