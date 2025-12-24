Μπόρζες για Ιωαννίδη: «Έχει φυσική σύνδεση με τον Τρινκάο και γι' αυτό έχουν καλή συνεργασία»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες εξήρε την συνεργασία και την σύνδεση που έχουν ο Φώτης Ιωαννίδης με τον Τρινκάο.

Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας επικράτησε με 4-1 της Γκιμαράες εκτός έδρας το βράδυ της Τρίτης (23/12) για την 15η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται στην αρχική της ενδεκάδα, παρέα με τον έτερο επιθετικό των «λιονταριών», Λουίς Σουάρες.

Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε για το 0-2 του πορτογαλικού κλαμπ στο 42ο λεπτό ενώ είχε συνεισφέρει και στο πρώτο γκολ της ομάδας του που σημείωσε ο Τρινκάο στο 32', με τον οποίο είχε μία εξαιρετική συνεργασία.

Στην τελευταία στάθηκε και ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, ο οποίος εξήγησε πως οι δυό τους έχουν εξαιρετική σύνδεση, η οποία είναι φυσική και δεν αποτελεί αποτέλεσμα δουλειάς.

Αναλυτικά τα όσα είπε

«Ο Τρινκάο έμεινε κοντά στην πλάγια γραμμή πολύ πριν το πρώτο γκολ της Σπόρτινγκ και από ένα σημείο και μετά εναλλασσόταν περισσότερο με τον Ιωαννίδη. Ήταν μέρος του πλάνου; Η σημασία των κινήσεων του Ιωαννίδη και του Τρινκάο στη δημιουργία αριθμητικών υπεροχών...».

«Είστε προπονητής και στον ελεύθερο χρόνο σας; Καλή ανάγνωση», είπε αρχικά ο Πορτογάλος τεχνικός και πρόσθεσε:

«Ναι, ο Τρινκάο έπαιξε σε διαφορετική θέση από τη συνηθισμένη. Αυτό μας δίνει επιλογές. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορούν να καλύπτουν ο ένας τις ζώνες του άλλου, αρκεί η ομάδα να είναι οργανωμένη.

Είναι κάτι που αποτελεί μέρος της ομάδας. Η συνεργασία μεταξύ Τρινκάο και Φώτη είναι καλή ακόμη και στην προπόνηση. Κάποια πράγματα είναι φυσικά. Είναι μια φυσική, καλή σύνδεση.

Όσον αφορά το να υποχωρούν πιο πίσω, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό μέρος του πλάνου μας, της δυναμικής μας, απλώς με διαφορετικούς παίκτες. Άλλοτε είναι ο Πότε, σήμερα ήταν ο Μάξι με ενέργειες που δεν είχε κάνει ξανά, αλλά ήταν εντυπωσιακός σε ό,τι έκανε.

Και μετά έρχεται η ατομική ποιότητα. Καλή ανάγνωση. Να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2026. Πάνω απ’ όλα υγεία, που είναι το πιο σημαντικό. Τα υπόλοιπα θα τα κυνηγήσουμε».