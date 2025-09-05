«Οικογενειακό» διπλό είχε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έδωσε φιλικό με την Κ19 στην σημερινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Μετ' εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Κηφισιά, αφού υπάρχουν πολλές απουσίες λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών ποδοσφαιριστών του. Οι Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Ντέσερς, Μπρέγκου και Φικάι δεν δίνουν το «παρών» στις προπονήσεις αυτές τις μέρες.

Ο Ρουί Βιτόρια αποφάσισε να δώσει η ομάδα ένα φιλικό με την Κ19 των «πρασίνων» το πρωί της Παρασκευής (05/09) αντί να ακολουθήσει το κλασσικό πρόγραμμα της προπόνησης.

Υπενθυμίζουμε το προσεχές Σαββατοκύριακο, η ομάδα δεν θα έχει διήμερο ρεπό, όπως ήταν προγραμματισμένο αρχικά, αφού ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε να προπονηθούν κανονικά οι παίκτες του μία από τις δύο μέρες ως... τιμωρία για το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Λεβαδειακό και την εμφάνιση του δευτέρου μέρους.