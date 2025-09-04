Η ΑΕΛ Novibet συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη για το γηπεδικό με παρουσία το ΔΣ της Ερασιτεχνικής και το ΔΣ της λέσχης φιλάθλων αθλητικής ένωσης Λάρισας Α.Ε.Λ. Θύρα 1.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία να συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με μοναδικό θέμα το γηπεδικό της ΑΕΛ Novibet, στην οποία θα συμμετέχουν σύσσωμα: το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, το Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ και το Δ.Σ. της επίσημης «λέσχης φιλάθλων αθλητικής ένωσης Λάρισας Α.Ε.Λ. Θύρα 1.

Στην ευρεία σύσκεψη θα παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του γηπεδικού προβλήματος της μεγάλης ομάδας και θα ακουστούν απόψεις και εισηγήσεις προς άμεση υλοποίηση.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει επίσης την τιμή να καλέσει σύσσωμο το δημοσιογραφικό κοινό και τα ΜΜΕ, να παραστούν και να αναδείξουν με τη σειρά τους αυτό το μείζον αθλητικό και κοινωνικό ζήτημα, τόσο για την πόλη της Λάρισας όσο και για τους απανταχού φιλάθλους της ιστορικής ΑΕΛ Novibet.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στον «Πολυχώρο Τέχνης Εκδόσεων Πρεβέντη», στον ιστορικό λόφο του φρουρίου Λάρισας.

Η ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό για αυτή την πρώτη θεσμική συνάντηση μεταξύ των φορέων δεν θα είναι εφικτή, αλλά θα υπάρχει απευθείας μετάδοση όλης της σύσκεψης από το site της ForMedia.gr σε live streaming.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δεσμεύεται να οργανώσει εντός του 2025 ανοικτή συνέλευση με θέμα το γηπεδικό και με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή όλων των πολιτών της Λάρισας».