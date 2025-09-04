Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις απομένουν για την επικύρωση της λύσης της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και την άφιξη του Μανόλο Χιμένεθ στην Ελλάδα η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει την Παρασκευή (5/9).

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και η πολυτέλεια του χρόνου για περαιτέρω αναβολές. Ποιο το νόημα των καθημερινών προπονήσεων δίχως τον προπονητή ο οποίος θα κατευθύνει την ομάδα; Ποιο το νόημα, επίσης, περαιτέρω χρονοτριβών από τη στιγμή που υπάρχει δεδομένη συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ εδώ και τουλάχιστον 48 ώρες. Μέχρι στιγμής, η ΠΑΕ Άρης δεν έχει επιβεβαιώσει το παραμικρό, στην πραγματικότητα όμως είναι θέμα ωρών να το πράξει. Ο Ισπανός προπονητής έχει έτοιμες βαλίτσες από την Τρίτη, έχοντας δηλαδή αποφασίσει την επιστροφή του στην Ελλάδα και την ανάληψη μιας πρόκλησης, καθώς έτσι χαρακτήρισε την επικείμενη συνεργασία του με τους «κίτρινους» μιλώντας σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την ομάδα να βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση με τη (νέα) αλλαγή προπονητή, η αξιοποίηση κάθε ημέρας και ώρας μοιάζει με υποχρεωτική επιλογή. Η αύξηση των εργατοωρών για ποδοσφαιριστές και νέο προπονητή μοιάζει εξίσου επιβεβλημένη στο πλαίσιο δημιουργίας γραμμών επικοινωνίας και – όσο το δυνατόν – καλύτερη αφομοίωσης των στοιχείων που θα ζητήσει ο Μανόλο Χιμένεθ. Κάποιοι γνωρίζουν τη φιλοσοφία του έμπειρου τεχνικού. Στη συγκεκριμένη συνομοταξία βρίσκεται ο Τάσος Δώνης, το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα Γαλανόπουλο.

Εκτός απροόπτου, ο 60χρονος τεχνικός θα είναι αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη και μένει να ξεκαθαρίσουν και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στο επιτελείο των συνεργατών του. Στην τελευταία δουλειά του, στο ΑΠΟΕΛ, άμεσος συνεργάτης του ήταν ο Χεσούς Καλντερόν Μαλαγκόν και προπονητή φυσικής κατάστασης ο Σεμπαστιάν Λόπεθ Μπασκόν. Η αποστολή που θα αναλάβει ο Χιμένεθ έχει υψηλό δείκτη δυσκολίας. Τούτο δεν σχετίζεται μόνο με την αγωνιστική κατάσταση στην οποία έδειξε ότι βρίσκεται ο Άρης αλλά και με το άκρως απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Θέμα προς διερεύνηση είναι και το μεταγραφικό, η περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έγιναν σχετικές συζητήσεις καθώς υπάρχουν ξεκάθαρες ανάγκες, όπως και περιορισμένος χρόνος.