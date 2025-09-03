Ο Βισέντε Ταμπόρδα και ο Μίλος Πάντοβιτς τέθηκαν στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια και ξεκίνησαν προπονήσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Τα δύο από τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού έπιασαν δουλειά.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Βισέντε Ταμπόρδα και ο Σέρβος φορ Μίλος Πάντοβιτς μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής τους τέθηκαν στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού Ρουί Βιτόρια και ξεκίνησαν προπονήσεις με το τριφύλλι. Στόχος φυσικά αυτό το διάστημα της διακοπής να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και στο περιβάλλον της νέας τους ομάδας και στο τακτικό κομμάτι που δουλεύει ο Βιτόρια.

Ο Σίριλ Ντέσερς αντίθετα θα καθυστερήσει για την πρώτη του προπόνηση, αφού κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας.

Ο 24χρονος Ταμπόρδα να θυμίσουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών κι αποτέλεσε την ενδέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον παίκτη: «Ο Βισέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2001 στη Γκουαλεγκουάι της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της περιοχής του, στη Σέντρο Μπακάριο Γκουαλεγκουάι, ώσπου το ταλέντο του ανιχνεύτηκε από την κορυφαία ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τη Μπόκα Τζούνιορς. Προτού κλείσει τα 10, ο Ταμπόρδα μάθαινε τα βασικά του ποδοσφαίρου στην ομάδα της καρδιάς του.

Προτού καν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, στα 20 του, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα! Ένα χρόνο αργότερα παραχωρήθηκε δανεικός στην Πλατένσε, στην οποία σταδιακά ανέδειξε τις ικανότητές του, έγινε βασικός και «ανάγκασε» την Μπόκα να τον πάρει πίσω ένα χρόνο μετά. Η αντίστροφη διαδρομή έγινε ξανά το καλοκαίρι του 2024 και τον οδήγησε πίσω στην Πλατένσε, με την οποία κατάφερε εκείνη τη σεζόν να πανηγυρίσει τον τίτλο της Απερτούρα στην Αργεντινή!

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 20.

Καλωσορίζουμε τον Βισέντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

Σε ό,τι αφορά τον Πάντοβιτς, το τριφύλλι ανέφερε: «Ο 23χρονος Σέρβος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών. Γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 2002 στο Νόβισαντ της Γιουγκοσλαβίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της Βοϊβοντίνα. Η εξέλιξή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους «μεγάλους» συλλόγους της χώρας και στα 15 του εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα.

Δύο χρόνια αργότερα κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε έναν αγώνα Κυπέλλου. Όλοι βλέπουν τις δυνατότητες εξέλιξής του, γι΄αυτό και τον Ιανουάριο του 2020 φεύγει με δανεισμό αρχικά στη Γκράφιτσαρ και εν συνεχεία το καλοκαίρι του 2020 στη Βόζντοβατς. Στην τελευταία κάνει σπουδαία σεζόν και οδηγεί στην αγορά του από τον Ερυθρό Αστέρα. Παράλληλα είναι βασικός στην εθνική Κ21 και συνεχίζει να βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Το 2023 η Μπάτσκα Τόπολα τον αποκτά και άμεσα γίνεται ο αρχι-σκόρερ της! Παίζει στους ομίλους του Europa League και καλείται στην εθνική ανδρών της Σερβίας. Τη σεζόν που πέρασε σκόραρε πέντε φορές στους ομίλους του Conference League ενώ στο πρωτάθλημα για δεύτερη σερί χρονιά σημείωσε διψήφιο αριθμό γκολ.

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 72.

Καλωσορίζουμε τον Μίλος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

Δείτε το βίντεο από την προπόνηση με τους Ταμπόρδα και Πάντοβιτς