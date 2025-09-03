Φιλικό της Κηφισιάς με την Καλαμάτα στις 6 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά: Φιλικό με την Καλαμάτα στις 6 Σεπτεμβρίου
Η Κηφισιά κανόνισε να δώσει ένα φιλικό με την Καλαμάτα στο κενό διάστημα που θα έχει στις υποχρεώσεις εξαιτίας της διακοπής του πρωταθλήματος για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος.
Η ομάδα των βορείων προαστίων θα αντιμετωπίσει την «μαύρη θύελλα» το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος» και θα διεξαχθεί στις 17:00. Μάλιστα θα είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα και γι' αυτό θα είναι κεκλεισμένων των θυρών για φιλάθλους και δημοσιογράφους.
Από κει και πέρα η Κηφισιά ενημέρωσε επίσης πως ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός της ομάδας, Φώτης Χαχουλής θα πάει δανεικός για έναν χρόνο στον Εθνικό Αστέρα, ο οποίος συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.
