Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός πήρε ένα νούμερο το οποίο στο παρελθόν έχουν φορέσει και φορ που έχουν βοηθήσει αισθητά τον Ολυμπιακό.

Ο Μεχντί Ταρέμι έκανε την επιλογή του στον Ολυμπιακό ως προς τον αριθμό που θα φορά. Πήρε τη φανέλα με το Νο99. Το συγκεκριμένο νούμερο το είχαν στο παρελθόν ο Αιγύπτιος φορ Αχμέντ Χασάν και ο Νιγηριανός στράικερ Μπράουν Ιντέγε. Ο Ιντέγε από τη μία είχε 28 γκολ σε 65 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, έχοντας βάλει σημαντικά τέρματα σε Ελλάδα και Ευρώπη ενώ και για τον Χασάν ίσχυε το ίδιο σε επίπεδο σημαντικών γκολ. Ο Αιγύπτιος Αχμέντ Χασάν είχε στον Ολυμπιακό 38 γκολ σε 97 αγώνες.

Ο ίδιος ο Ταρέμι πάντως φάνηκε από τις δηλώσεις του το ότι ξέρει πολύ καλά το που ήρθε λέγοντας πως «όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μια κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του.

Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι' αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για την νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι' αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους».