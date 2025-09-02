Ολυμπιακός: Έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο Instagram followers
Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram. Οι «ερυθρόλευκοι», με την πολύ ενεργή συμμετοχή στα social media, έχουν καταφέρει να προσελκύσουν τον μεγαλύτερο αριθμό κοινού για τα ελληνικά δεδομένα.
Φυσικά, και η κατάκτηση του Conference League στις 29 Μαΐου του 2024 βοήθησε στην προσέλκυση φιλάθλων, και εντός και εκτός συνόρων.
O Ολυμπιακός παίζει μπάλα και σε... άλλα γήπεδα
Όμως η κυριαρχία του Ολυμπιακού στα social media δεν περιορίζεται μόνο στο Instagram. Ο σύλλογος έχει αναπτύξει μια δυναμική και πολυεπίπεδη παρουσία σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο επικοινωνίας με τους φιλάθλους τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.
Στο Facebook, μετρά περίπου 1,1 εκατομμύρια followers. Στο X (πρώην Twitter), ο λογαριασμός του αριθμεί 247.792 ακόλουθους, με συνεχή ενημέρωση . Όσο για το TikTok, την πλατφόρμα που κυριαρχεί στη νέα γενιά, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να αγγίξει σχεδόν 924.000 followers.
