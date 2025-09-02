Θέμα χρόνου θεωρείται η λύση της συνεργασίας του Άρη με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς ο οποίος είναι φανερά εκτός πλάνων και παράλληλα έχει στα χέρια του πρόταση από την πορτογαλική Ρίο Άβε.

Σενάρια αποχώρησης/πώλησης του Τσέχου κεντρικού αμυντικού υπήρξαν από το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια αυτού έγιναν συζητήσεις με ομάδες του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Αποκτώντας εξάλλου δύο κεντρικούς αμυντικούς και μάλιστα τον έναν (σ. σ. Σούντμπεργκ) με αγορά, ο Άρης έδειξε ότι ο Γιάκουμπ Μπράμπετς δεν βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για το κέντρο της άμυνας και πως θα έχει υποστηρικτικό ρόλο. Υπό αυτές τις συνθήκες και ο ίδιος ήθελε να αποχωρήσει και δεδομένου του ενδιαφέροντος της πορτογαλικής Ρίο Άβε, μένει να ξεκαθαρίσει ο τρόπος.

Αν δηλαδή θα υπάρξει κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου ή πώληση στην πορτογαλική ομάδα η οποία ήδη έκανε επίσημη κρούση. Το βέβαιο είναι ότι έπειτα από πολυετή παρουσία, ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από το «Κλ. Βικελίδης».