Οι επαφές του Ρούμπεν Ρέγες για την εύρεση αντικαταστάτη του Μαρίνου Ουζουνίδη άρχισαν (τουλάχιστον) από τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου και την ήττα από τον Παναιτωλικό με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή να δείχνει υπέρ της άποψης πρόσληψης ενός φιλόδοξου νεαρού τεχνικού.

Πληροφορίες θέλουν τον Ρούμπεν Ρέγες να βρίσκεται στην Ισπανία για μια σειρά επαφών με τους προπονητές που έχει ξεχωρίσει και θεωρεί ότι μπορούν να εκτελέσουν το πλάνο του Άρη. Δεν επιβεβαιώνονται από την ΠΑΕ Άρης, ίσα-ίσα που στη χθεσινή (1/9) δήλωσή του ο Θόδωρος Καρυπίδης μίλησε μεν για αποφάσεις που είναι αναγκαίο να ληφθούν αλλά όχι εν θερμώ. Στην πραγματικότητα όμως, αυτές οι αποφάσεις είναι ειλημμένες, προβλέπουν το τέλος της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη ο οποίος (προς το παρόν) παραμένει έως ότου βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Και από τη στιγμή που επισήμως δεν έχει τερματιστεί η σχέση του με τον Άρη, αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας του στις προπονήσεις της ομάδας. Εντούτοις, και οι για τις δύο πλευρές, αυτή η συνεργασία (ουσιαστικά) έχει τελειώσει.

Ήδη κυκλοφόρησαν ονόματα υποψηφίων αντικαταστατών του, στην πραγματικότητα πρόκειται για προπονητές των οποίων τα ονόματα είχαν συζητηθεί και πριν από έναν μήνα καθώς και μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό είχαν εκφραστεί σκέψεις αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Για παράδειγμα, το όνομα του 55χρονου Χάβι Γκράθια είχε αναφερθεί από τον ίδιο τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή, δίχως όμως (τότε) την πρόθεση πρόσληψής του. Ρέγες και Γκράθια γνωρίζονται πολύ καλά, στην πραγματικότητα υπάρχει και προσωπική σχέση πέραν της αναγνώρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του έμπειρου τεχνικού αλλά… ως εκεί. Κατά τις ίδιες πηγές δεν είναι η βασική επιλογή.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής θεωρείται ότι στο αγωνιστικό μοντέλο του Άρη ταιριάζει περισσότερο ένας νεαρός φιλόδοξος προπονητής και τέτοιου είδους προφίλ βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της λίστας του. Πέραν αυτής της ανάγκης, ο Ρέγες ξέρει ότι δεν έχει στη διάθεσή του πολύ χρόνο. Εφόσον επικυρωθεί η λύση της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη αλλά και η πρόσληψη του αντικαταστάτη του, ο τελευταίος είναι αναγκαίο να έχει χρόνο στη διάθεσή του για να γνωρίσει το νέο περιβάλλον εργασίας αλλά και τις συνήθειες των ποδοσφαιριστών με τους οποίους θα συνεργαστεί.